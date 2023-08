As - Il Napoli spinge forte per Gabri Veiga: gradimento del giocatore, la situazione

Il Napoli spinge forte per Gabri Veiga, talento classe 2002 del Certa Vigo.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli spinge forte per Gabri Veiga, talento classe 2002 del Certa Vigo. Secondo quanto riportato sui social da Mirko Calemme, giornalista di As, ci sarebbe il gradimento del calciatore al al trasferimento in azzurro. Il Celta Vigo chiede i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, ma la trattativa prosegue e c'è volontà di avvicinarsi.