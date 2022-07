As - Il Napoli vuole Kepa o Keylor Navas: affari possibili solo ad una condizione, i dettagli

Dopo l'addio di David Ospina, il Napoli può contare al momento solo su Meret ed è quindi alla ricerca di un altro portiere di livello da affiancargli.

Dopo l'addio di David Ospina, il Napoli può contare al momento solo su Meret ed è quindi alla ricerca di un altro portiere di livello da affiancargli. Il primo nome è quello di Kepa. A scriverlo è As, secondo cui il Napoli ha già avuto contatti sia con il Chelsea che con l'entourage del giocatore, anche se ancora non c’è una trattativa. L’affare è possibile solo in prestito se i Blues accetteranno di pagare parte dello stipendio dello spagnolo.

La seconda opzione porta a Keylor Navas. L’ex Real Madrid chiaramente non è contento al PSG, ma, come nel caso di Kepa, la trattativa è fattibile se i parigini accetteranno di pagare buona parte dell’ingaggio. Allo stesso tempo si lavora per Neto del Barcellona, ma si andrà sul brasiliano solo quando le altre due opzioni saranno impraticabili.