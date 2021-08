As - Il Villarreal apre al prestito con diritto di riscatto per Estupinan: al Napoli bastano 2mln

Uno dei profili che il Napoli segue per la fascia sinistra è Pervis Estupinan, ecuadoriano del Villarreal. Il club spagnolo è disposto a cedere il calciatore in prestito per una cifra vicina ai due milioni di euro e a inserire anche il diritto di riscatto nell'operazione, dal momento che in rosa ha tre laterali sinistri e uno va dismesso.

TUTTO FERMO - Prima di affondare il colpo, però, gli azzurri devono completare un paio di cessioni, per cui per il momento è tutto congelato. Sul calciatore persiste la concorrenza del West Ham. A riferirlo è Mirko Calemme, corrispondente in Italia per As, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.