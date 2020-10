As - Llorente, niente Athletic: il consiglio d'amministrazione ha bocciato l'operazione

Nella giornata di oggi c'è stato un tentativo concreto da parte dell'Athletic Bilbao per riportare in Spagna Fernando Llorente, giocatore che i baschi hanno conteso anche alla Sampdoria, salvo il defilarsi finale della squadra ligure. Tutto sembrava pronto per il passaggio dell'attaccante alla squadra biancorossa, con il benestare di tecnico, giocatore e direttore sportivo, ma non per una larga parte del consiglio d'amministrazione del club: secondo quanto riportato da As sarebbe stato proprio quest'ultimo a bocciare l'operazione Llorente. A meno di una sterzata dell'ultimo momento - si legge -, l'operazione Llorente-Athletic Bilbao è ormai tramontata.