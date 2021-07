As - Man United, pronti 45mln per Varane. Ma il Real Madrid spara alto

Se l'accordo fra il Manchester United e Raphael Varane sembra cosa fatta, altro discorso è l'intesa fra il club inglese e il Real Madrid per il cartellino del difensore. Secondo quanto riferito da As gli spagnoli infatti vorrebbero 70 milioni di euro per il calciatore, nonostante sia in scadenza fra un anno, una cifra giudicata eccessiva dai Red Devils che sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni più 5 di bonus.