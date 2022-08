As - Navas-Fabian, il Napoli attende: serve l'accordo e un'uscita dal PSG

Il Napoli continua a trattare col PSG per la cessione di Fabian Ruiz e l'acquisto di Keylor Navas.





Trattativa Fabian: Per lo spagnolo il Napoli ha un accordo di massima con il club parigino, che da giorni tratta anche con gli agenti del giocatore. Il club azzurro, però, attende che il PSG lasci spazio a Fabian in rosa con l'addio di Leandro Paredes. L'argentino è già d'accordo con la Juventus, una volta chiusa questa operazione la trattativa Fabian potrà essere portata a compimento con un costo di circa 25 milioni di euro. Il Napoli, che ha scelto Ndombele come sostituto del centrocampista (arriverebbe in prestito con opzione di acquisto e il Tottenham accetta di dividere lo stipendio).

Trattativa Navas: la soluzione migliore per il Napoli sarebbe quella di un accordo tra il portiere il PSG che gli permettesse di partire e firmare per due anni con il club azzurro. In questo modo si attiverebbero le agevolazioni fiscali del 'Decreto Crescita'. Il suo stipendio attuale, nove milioni netti, è l'ostacolo principale, ma si lavora per superarlo. A riferirlo nella sua edizione online è il quotidiano spagnolo As.