As - Ndombele, il Napoli si avvicina: il giocatore ha già dato il suo ok

In attesa dell'accordo definitivo con il PSG per Fabián Ruiz, il Napoli ha già scelto il sostituto dello spagnolo: si tratta di Tanguy Ndombele . Il centrocampista, fuori dal progetto del Tottenham, in queste ore ha detto sì al Napoli. Il club azzurro ora tratta con gli Spurs, si tratterebbe di un trasferimento in prestito secco. Gli inglesi contribuirebbero in modo determinante allo stipendio del giocatore, che si aggira sui 10 milioni netti a stagione. Le parti sono fiduciose per il buon esito della trattativa. A riportarlo, nella sua edizione online, è quotidiano spagnolo As.