As - Offerta choc dall'Arabia per Osimhen che comincia a pensarci seriamente: le cifre

De Laurentiis ha rifiutato la prima offerta ufficiale dell'Al Hilal per Victor Osimhen: 120 milioni. Il giocatore, invece, come scrive Diario As, inizia a "dubitare" e potrebbe alla fine cedere dato che col Napoli tratta uno stipendio da 10 milioni a stagione mentre il club arabo potrebbe offrirgliene 40 all'anno. La società della Pro Saudi League potrebbe presto tornare alla carica con una nuova proposta per il presidente De Laurentiis che continua a chiedere 200 milioni.