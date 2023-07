AS - Osimhen disposto a restare al Napoli, il pericolo è... Mbappè

La questione clausola è quella più discussa: bisognerà capire se sarà inserita una clausola variabile oppure fissa.

Il futuro di Victor Osimhen. Si parla anche sui giornali stranieri della situazione del bomber nigeriano, con gli spagnoli di AS che sottolineano come la volontà del calciatore sarebbe quella di restare al Napoli, disposto a prolungare per un’altra stagione.

La questione clausola è quella più discussa: bisognerà capire se sarà inserita una clausola variabile oppure fissa. Nel frattempo il quotidiano ricorda che sullo sfondo c’è sempre il Psg, che potrebbe muoversi con forza sull’attaccante del Napoli in caso di addio di Mbappè.