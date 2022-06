As - Ospina resta nel mirino del Real Madrid: è in corsa con un altro portiere

David Ospina è uno dei portieri esperti il cui contratto scade tra pochi giorni e che ha diverse opzioni per continuare la sua carriera in Europa

David Ospina è uno dei portieri esperti il cui contratto scade tra pochi giorni e che ha diverse opzioni per continuare la sua carriera in Europa. Il rinnovo con il Napoli, le voci su Atalanta, Juventus e Lazio e l'interesse del tecnico Carlo Ancelotti, come riporta il quotidiano As, per portarlo al Real Madrid sono le opzioni del colombiano. L'alternativa dei blancos è Gabriel Slonina.