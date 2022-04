BBC - Osimhen in cima alla lista dell'Arsenal: già avviati i contatti

Anche in Inghilterra, questa mattina, il nome di Victor Osimhen viene accostato all'Arsenal. I Gunners sono alla ricerca di un attaccante di alto livello

Anche in Inghilterra, questa mattina, il nome di Victor Osimhen viene accostato all'Arsenal. I Gunners sono alla ricerca di un attaccante di alto livello per la prossima stagione e il nigeriano del Napoli è uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza. I contatti - riporta la BBC - sono già stati avviati e al momento la pista che porta a Londra è sicuramente la più calda, qualora il club di De Laurentiis decidesse di cedere il suo centravanti già in estate. Ricordiamo che l'Arsenal perderà con ogni probabilità il francese Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto e atteso dal ritorno all'Olympique Lione.