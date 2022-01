I big non si muovono e le manovre per l'estate: il punto sulle ultime ore di mercato

Il Napoli si accinge a vivere le ultime ore della sessione estiva del mercato senza particolari aspettative. Il club aveva provato ad anticipare il colpo Mathias Olivera dal Getafe, trovando però il muro del club spagnolo: l'esterno sinistro arriverà molto probabilmente in estate (affare da circa 14 milioni, bonus compresi). In stallo totale anche il possibile passaggio di Faouzi Ghoulam alla Lazio, l’algerino saluterà solo in estate quando andrà in scadenza. Da segnalare nelle ultime ore un tentativo del Newcastle, che ha sondato la disponibilità di De Laurentiis a discutere delle situazioni di Fabiàn Ruiz e Osimhen, senza trovare riscontro però dal club partenopeo. Ogni discorso sarà rimandato alla prossima estate.