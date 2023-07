Bild - Kane, il Bayern temporeggia: difficile convincere gli Spurs prima di agosto

Il Bayern Monaco prosegue la sua trattativa con il Tottenham per Harry Kane, consapevole che la fumata bianca non arriverà a breve.

Il Bayern Monaco prosegue la sua trattativa con il Tottenham per Harry Kane, consapevole che la fumata bianca non arriverà a breve. Lo scrive la BILD, che nel suo approfondimento odierno parla dell'operazione tra i tedeschi e gli Spurs del presidente Levy, che continua a chiedere cifre astronomiche per cedere il capitano.

Anche per questo, il Bayern ha già messo in conto il fatto di non riuscire a chiudere l'attaccante a breve. Tuchel non avrà a disposizione il capitano inglese per la tournée in Asia, ma la speranza dei bavaresi è quella di trovare un accordo con il Tottenham entro inizio agosto, quando le richieste di Levy potrebbero essere più soft.