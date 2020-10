I capricci di Milik: ha rifiutato Valencia e Fiorentina, resterà in tribuna fino a gennaio

C'è stato tutto il tempo per scegliere la sua nuova destinazione, ora resterà fermo per diversi mesi, in tribuna, guardando gli altri giocare. Sedotto e abbandonato da molti club, Arek Milik ha gestito male la sua estate. Poteva diventare il centravanti di un nuovo club, resterà il numero 99 del Napoli ma senza maglia, perché non giocherà mai. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il polacco ha rifiutato Valencia e Fiorentina e ora resterà in tribuna almeno fino a gennaio e sceglierà da parametro zero la sua nuova formazione.