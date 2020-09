CdM - Addio Koulibaly, accelerata nel weekend: ADL spera in un effetto asta

Il Manchester City spinge per portare a casa Kalidou Koulibaly: alla fine di questa settimana, la trattativa potrebbe vivere un’accelerazione. S’attende l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis, il patron del Napoli vuole almeno 70 milioni più bonus, non andrà sotto questa cifra, spera ancora in un effetto asta con eventuali proposte di Manchester United e Paris Saint Germain ma lo scenario più probabile è il trasferimento alla corte di Guardiola probabilmente entro metà settembre. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.