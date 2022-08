Cdm - ADL deve fare in fretta: la Juve si muove sotto traccia per Raspadori

Spalletti attende Raspadori, è il colpo per colmare il vuoto lasciato da Mertens. Serve un’offerta ufficiale di De Laurentiis

Spalletti attende Raspadori, è il colpo per colmare il vuoto lasciato da Mertens. Serve un’offerta ufficiale di De Laurentiis per andare a fondo, Tullio Tinti, l’agente dell’attaccante del Sassuolo, ha comunicato all’amministratore delegato Carnevali il desiderio d’accettare la proposta del Napoli. De Laurentiis deve fare in fretta, la Juventus è in agguato e si muove sotto traccia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.