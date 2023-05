Cdm - ADL ha esercitato rinnovo fino al 2024, ma Spalletti non si sbilancia sul futuro

Aurelio De Laurentiis ha esercitato l’opzione per il rinnovo automatico fino al 2024 prevista dal contratto di Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Aurelio De Laurentiis ha esercitato l’opzione per il rinnovo automatico fino al 2024 prevista dal contratto di Spalletti, annunciandolo al premio Bearzot lo scorso 24 marzo, ribadendolo all’allenatore con una lettera il 19 aprile, all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League, e nei tempi previsti dalla legge persino con inviando una comunicazione via pec. Spalletti, dal canto suo, non si è ancora espresso sul suo futuro e anche ieri in conferenza stampa ha rinviato la questione. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.