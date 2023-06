Cdm - ADL ha un'idea su Osimhen: il nigeriano sembra disposto ad accettare

Per Victor Osimhen, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’idea di De Laurentiis è resistere al giro internazionale

Osimhen sembra disponibile, non insiste per un’eventuale cessione, anzi ha affidato la palla al presidente definendosi pronto a seguire il flusso degli eventi. Il mercato ha tante dinamiche, se dovesse arrivare un’offerta di 150 milioni di euro sarebbe difficile rifiutare.