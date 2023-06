Cdm - ADL pensa all'offerta per Osimhen: gli agenti saranno d'accordo?

Si prova a trovare un’intesa tra le parti per il rinnovo di altri due anni come annunciato da De Laurentiis

Il mercato azzurro ruota anche intorno a Victor Osimhen. Si prova a trovare un’intesa tra le parti per il rinnovo di altri due anni come annunciato da De Laurentiis. Il Napoli proverà a offrire di più dei 4,5 milioni che attualmente percepisce il nigeriano. Bisogna vedere se l’entourage dell’attaccante sarà d’accordo e se si siederà per intavolare una trattativa, altrimenti si aspetterà la famosa offerta irrinunciabile (120-130 milioni di euro). Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.