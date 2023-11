Cdm - ADL pensa di intervenire sul mercato a gennaio: scelto il ruolo

Frank Zambo Anguissa è recuperato, ha giocato pochi minuti col Milan, nel derby di sabato contro la Salernitana tornerà titolare

Frank Zambo Anguissa è recuperato, ha giocato pochi minuti col Milan, nel derby di sabato contro la Salernitana tornerà titolare. Considerata la sua assenza per varie settimane a causa della Coppa d’Africa a gennaio, il Napoli sta valutando l’ipotesi d’intervenire sul mercato. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

Già in estate se Demme fosse partito la società avrebbe potuto puntare su un acquisto last minute in mediana. L'acquisto potrebbe essere stato solo rimandato data l'esigenza di colmare il vuoto che lascerà l'ex Fulham.