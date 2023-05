Cdm - ADL-Spalletti, summit per il futuro: rassicurazioni sul mercato e ingaggio più alto

Il tanto atteso incontro c’è stato, Spalletti e De Laurentiis ieri sera sono stati a cena in un noto locale di Chiaia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tanto atteso incontro c’è stato, Spalletti e De Laurentiis ieri sera sono stati a cena in un noto locale di Chiaia. Un appuntamento per provare a costruire il futuro anche con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e immaginare la prossima annata. Lo racconta quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno: "Il patron ha già esercitato l’opzione unilaterale per un’altra stagione ma il futuro non può essere racchiuso in una Pec, neanche se preceduta da una lettera di stima. De Laurentiis è pronto a rivedere il contratto di Spalletti, riconoscergli anche un ingaggio un po’ più alto. Spalletti ha la volontà di continuare quest’avventura, s’arricchisce ogni giorno dell’affetto dei napoletani, ha più volte sottolineato come questo gruppo abbia le basi per costruire un bel ciclo. Il dialogo è vivo.

Spalletti, che oggi parlerà in conferenza stampa, ha discusso con De Laurentiis anche di mercato. La linea del patron è nota: nessuna idea di smantellare, qualche cessione potrebbe esserci soltanto in caso di offerte irrinunciabili e in situazioni in cui il Napoli non è padrone del mercato come per esempio quella di Kim. Il futuro di Osimhen va monitorato, poi potrebbero esserci altri interventi per puntellare l’organico e renderlo competitivo al posto di eventuali partenze".