Cdm - ADL vuole chiudere Navas dopo affare Fabian: se salta, Meret rinnova

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli s’auspica che dopo la cessione di Fabian Ruiz si possa definire anche l’arrivo di Keylor Navas, concludendo una trattativa in piedi da tante settimane.

Al momento non c’è l’accordo per la buonuscita tra il Psg e il portiere costaricense, visto che il tempo stringe la trattativa si fa un po’ più complicata ma il Napoli ci proverà fino alla fine. Non dovesse andare in porto l’affare, dopo la fine del mercato i discorsi avviati per il rinnovo di Meret dovrebbero riprendere corpo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.