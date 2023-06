Cdm - ADL vuole Giuntoli alla Lazio o altri club, ma non alla Juve: il retroscena

De Laurentiis non ha ancora liberato Giuntoli, direzione Torino, Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

De Laurentiis non ha ancora liberato Giuntoli, direzione Torino, Juventus. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il presidente del Napoli non gradisce questo scenario, sarebbe disposto a farlo andare via per altri club anche in Italia, per esempio la Lazio che ha salutato Tare, ma non è piaciuto a De Laurentiis il comportamento del club bianconero.