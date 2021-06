CdM - Ancelotti potrebbe chiedere Koulibaly e Fabian: sono da tempo nel mirino del Real

Ancelotti al Real Madrid, per lui un ritorno, potrebbe inaugurare il mercato in uscita del Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola scrive: "Il Napoli muove i primi passi anche sul mercato, l’arrivo di Ancelotti al Real Madrid potrebbe aprire qualche spiraglio per eventuali cessioni. Koulibaly e Fabian Ruiz sono da tempo nella lista dei pensieri del club di Florentino Perez, la presenza di Ancelotti può rafforzare queste ipotesi di mercato".