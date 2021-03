CdM annuncia: "Maksimovic saluta Napoli, ha chiesto troppo per il rinnovo"

Sembrano non esserci dubbi: a fine stagione Maksimovic lascerà il Napoli in scadenza. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Il difensore centrale serbo ha voluto fortemente Napoli quando era al Torino. Con Ancelotti ha giocato anche da terzino destro, sfoderando anche buone doti. Poi, però, ha sparato alto nelle trattative per il rinnovo, chiedendo, a quanto riporta radio mercato, anche il doppio del suo attuale ingaggio (1,2 milioni di euro). Non se n’è fatto nulla: il Napoli non lo ha assecondato. Forse riaffiorerà qualche rimpianto. Le strade però a giugno si separeranno".