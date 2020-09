CdM - Attesa per sabato la risposta di Ramadani: ADL vuole rilancio City per Koulibaly

Kalidou Koulibaly in attesa di novità dall'Inghilterra. Il Napoli aspetta il rilancio del Manchester City, la prima offerta non è stata ritenuta congrua. Il prezzo giusto per il suo cartellino non dovrà essere inferiore a 75 milioni, una somma che rappresenta una cassaforte per eventuali nuovi investimenti. Per sabato è attesa la risposta di Fali Ramadani, il manager di Koulibaly, che sta trattando con il City il trasferimento. Sullo sfondo resiste l'interesse del Psg anche se il difensore vuole andare da Guardiola. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.