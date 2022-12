Cdm - Bari, Cheddira fa gola a tante: tre squadre su di lui, più il Napoli

In attesa del rientro a Bari (l'attaccante è ancora impegnato ai Mondiali con il suo Marocco, qualificato agli ottavi), si moltiplicano le voci sul futuro del biancorosso

Walid Cheddira piace sul mercato. In attesa del rientro a Bari (l'attaccante è ancora impegnato ai Mondiali con il suo Marocco, qualificato agli ottavi), si moltiplicano le voci sul futuro del biancorosso. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: "Si parla, in particolare, di Lazio, che in effetti non ha un vero e proprio vice Immobile in attacco, ma anche di due società estere, ovvero Sporting Lisbona e Nottingham Forest. Tre società di ottimo livello, cui se ne aggiungerebbe una quarta se rispondessero al vero le indiscrezioni che vogliono il Napoli dei De Laurentiis interessato all’attaccante marocchino".