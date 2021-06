CdM - Basic in pole per la mediana: ottimi rapporti con l'agente, c'è già l'intesa

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista centrale fisico che possa affiancare Fabian Ruiz e alternarsi probabilmente con Diego Demme. C'è un nome in pole position: Toma Basic, contratto in scadenza tra un anno col Bordeaux. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Basic del Bordeaux è una pista molto concreta, c’è già l’intesa di massima con l’agente Adrian Aliaj, che cura gli interessi anche di Rrahmani ma non ancora con il club francese".