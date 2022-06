CdM - Bernardeschi, il Napoli è convinto possa accettare offerta fino al 2026: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Bernardeschi resta ancora in orbita Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che ci sono stati contatti e anche un incontro tra De Laurentiis e il suo agente Pastorello. Il Napoli ha sondato il terreno dei potenziali estimatori sul mercato, ed è convinto che Bernardeschi possa accettare un quadriennale a 3 milioni a stagione più bonus per rilanciarsi in maglia azzurra dopo le difficoltà vissute alla Juventus.