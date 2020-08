CdM - Boga prima scelta: il Napoli può prendere due esterni e lasciar partire Lozano

Il mercato del Napoli si muove, ma a piccoli passi. Per ora si fanno soprattutto le valutazioni sulle diverse zone di campo da coprire e una di queste è certamente la fascia destra d'attacco. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri potrebbe acquistare addirittura due pedine in quel ruolo: "La prima scelta del Napoli per gli esterni offensivi è Boga, se dovesse arrivare insieme ad uno come Under o proprio Bernardeschi, per Lozano potrebbe aprirsi lo scenario del prestito e, se restasse in Italia, sarebbero conservate le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita", si legge sul quotidiano.