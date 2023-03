Cdm - Caprile, sarà addio alla B: anche il Napoli tra le opzioni per il prossimo anno

A prescindere dall'esito della stagione attuale del Bari, difficilmente il prossimo anno Elia Caprile continuerà a calcare i campi di Serie B.

A prescindere dall'esito della stagione attuale del Bari, difficilmente il prossimo anno Elia Caprile continuerà a calcare i campi di Serie B. Per il portiere ex Leeds, scrive il Corriere del Mezzogiorno, le strade percorribili attualmente sono tre: due portano alla Serie A con la maglia del Bari (in caso di promozione) o del Napoli (società "gemella" dei Galletti), mentre la terza vedrebbe il giovane portiere emigrare, di nuovo, all'estero.

Come emerso già a gennaio su di lui c'è l'interesse del Benfica, che sarebbe pronto a rifarsi avanti anche in vista dell'estate.