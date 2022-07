CdM - Conferma Koulibaly fondamentale per Spalletti: per l'eventuale post spunta Bailly

Kalidou Koulibaly, quale futuro? Il Napoli ha fatto la sua proposta da 6 milioni per cinque anni, ma se non dovesse accettare andrà sostituito.

Kalidou Koulibaly, quale futuro? Il Napoli ha fatto la sua proposta da 6 milioni per cinque anni, ma se non dovesse accettare andrà sostituito. Così si esprime il Corriere del Mezzogiorno: "Giuntoli ha individuato delle possibili alternative come Min Jae Kim del Fenerbahce o Bailly del Manchester United ma la permanenza di Kalidou è fondamentale anche per il rapporto con Spalletti".