CdM - Contatti con l'Empoli per il rientro di Luperto: con lui può arrivare un altro centrale

Non solo un acquisto per la difesa, ma anche un ritorno. Ci sono stati anche dei contatti per approfondire l’idea del rientro alla base di Luperto, in prestito con diritto di riscatto all’Empoli. Il difensore salentino è un prodotto del vivaio, in termini di lista non occuperebbe lo slot lasciato vuoto da Manolas e il Napoli potrebbe portare a casa due rinforzi per la difesa. L’Empoli vorrebbe tenerlo e il giocatore in Toscana sta finalmente trovando continuità e fiducia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.