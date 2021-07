CdM - Contatti frequenti col Chelsea per Emerson Palmieri: si valuta formula più opportuna

Emerson Palmieri resta la prima scelta del Napoli per la fascia sinistra di difesa, come ha fatto capire anche Luciano Spalletti. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "L’esterno sinistro italo-brasiliano, che domenica giocherà la finale dell’Europeo, ha dato la sua disponibilità al trasferimento, poi ci sarà da incastrare la proposta al Chelsea, l’ingaggio e la concorrenza di squadre come la Roma. Il Napoli ha frequenti contatti col Chelsea, valuta la formula più opportuna".