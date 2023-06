Cdm - Danso per sostituire Kim, ma il nome che intriga ADL è un altro

Al momento l’unica certezza è che Kim-Min Jae andrà via: sarà pagata la clausola di 60 milioni per il difensore sudcoreano

Al momento l’unica certezza è che Kim-Min Jae andrà via: sarà pagata la clausola di 60 milioni per il difensore sudcoreano. In agguato Manchester United, City e Bayern Monaco. Per sostituirlo, il Napoli ha valutato una serie di opzioni. Quella che intriga di più è Giorgio Scalvini, 19 anni, centrale dell’Atalanta.

Gli orobici non hanno necessità di venderlo perché il calciatore ha da poco rinnovato fino al 2027 ed è un fedelissimo di Gasperini, ma con una buona offerta — 30-35 milioni — potrebbero traballare. La pista più calda e percorribile porta a Kevin Danso (24) difensore centrale, colosso di 190 cm, che ha una valutazione attorno ai 20 milioni di euro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.