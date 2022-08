CdM - Domani visite mediche per Simeone? I dettagli dell'accordo Napoli-Verona

Il Napoli ha chiuso con l'Hellas Verona per Giovanni Simeone, che domani potrebbe sostenere le visite mediche. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha chiuso con l'Hellas Verona per Giovanni Simeone, che domani potrebbe sostenere le visite mediche. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Manca qualche dettaglio burocratico da definire nella giornata di oggi ma l’accordo tra Napoli e Verona è stato raggiunto. Il Napoli spenderà 3,5 milioni per il prestito oneroso e 12 per il diritto di riscatto, sono pronte delle condizioni molto complicate per gol e presenze che renderebbero il diritto un obbligo di riscatto. Se oggi tutto andrà per il verso giusto, domani Simeone potrebbe anche sostenere le visite mediche".