CdM - Fabian ha ingaggio basso e può partire: c'è solo una big che può spendere

Fabian Ruiz è il principale indiziato a lasciare Napoli in caso di allettanti offerte. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Fabian ha un ingaggio relativamente basso, guadagna 1,5 milioni di euro a stagione, le discussioni per il rinnovo si sono bloccate prima della pandemia sul rapporto tra lo stipendio e il valore della clausola rescissoria.

Ancelotti per il Real Madrid è un suo grande estimatore, il Barcellona non può pensare al momento ad un grande investimento economico. In Spagna c’è ancora un’altra ipotesi: l’Atletico Madrid ha sempre stimato Fabian Ruiz, potrebbe partire Saul ma per i colchoneros la priorità è De Paul. Rimane il Psg che vuole rinnovare la mediana".