Cdm - Fabian in uscita, il rinnovo è impossibile: ha chiesto 4mln a stagione

Impossibile il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz (in scadenza 2023), scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno facendo il punto sui giocatori in uscita. Lo spagnolo ha uno stipendio di un milione e mezzo, ma ne ha chiesti quattro per rinnovare il contratto: da escludere secondo i criteri al risparmio che il Napoli si è imposto.