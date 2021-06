CdM - Fabian pedina per sbloccare il mercato: 4 club lo seguono

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Fabian Ruiz potrebbe essere la pedina chiave del mercato del Napoli, un’offerta importante per il talento spagnolo spingerebbe la campagna acquisti verso nuove prospettive. Nel 2019 Fabian vinse l’Europeo Under 21, laureandosi miglior giocatore del torneo. Se riuscisse a confermarsi anche con la Nazionale maggiore, potrebbe spingere verso l’investimento club come Psg, Real, Atletico Madrid o Barcellona che l’hanno sempre stimato".