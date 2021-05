CdM - Fabian, rinnovo bloccato per un motivo! Due big ci provano: la strategia di ADL

Futuro di Fabian Ruiz in stand-by. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive, sul destino dello spagnolo: "Il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023 si è bloccato con la pandemia. Il prezzo di un’eventuale clausola rescissoria ha rappresentato uno degli argomenti di discussione mai risolti, poi si è bloccato tutto. In passato l’Atletico Madrid e il Paris Saint Germain hanno compiuto i sondaggi più concreti, con l’eventuale qualificazione in Champions League De Laurentiis difficilmente concederà sconti".