Cdm - Filtra pessimismo per Koulibaly: il centrale riflette sui 6mln offerti dal Napoli

Il Napoli ha fatto un’offerta importante di 6 milioni a stagione per cinque anni, Kalidou Koulibaly ci riflette, si perde nei suoi dubbi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha fatto un’offerta importante di 6 milioni a stagione per cinque anni, Kalidou Koulibaly ci riflette, si perde nei suoi dubbi e non filtra finora un orientamento positivo. Tutto potrebbe cambiare, Spalletti confida e attende il suo sì. Ci ha parlato, ha preparato la fascia da capitano ed è pronto anche ad approfondire la sua situazione appena arriverà in ritiro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.