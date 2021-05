CdM frena: "Conceicao presto a Roma per la firma? ADL per ora non conferma"

Sembra fatta per l'arrivo di Sergio Conceicao al Napoli. Sarà lui, a quanto pare, il sostituto di Gattuso. Dal Corriere del Mezzogiorno, però, arriva una frenata: "Sergio Conceição arriva tra domani e dopo a Roma, nella sede della Filmauro, per firmare il biennale che lo legherà al Napoli ? La voce è molto insistente ma De Laurentiis per ora non conferma".

L'affare è comunque concreto: "Conceicao - si legge - ha ancora un anno di contratto ma in queste ore sta provando a svincolarsi, ma il club portoghese può ancora mettersi di traverso. Per lui De Laurentiis si è mosso in prima persona, folgorato dalla personalità dell’allenatore emergente che gioca un calcio pratico ma costruttivo. Non c’è un annuncio ufficiale - il Napoli è molto cauto sull’argomento - ma questa settimana può essere decisiva".