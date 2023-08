Cdm - Gabri Veiga è il piano B di ADL: lo spagnolo ha già accettato

Con l'addio di Zielinski è caccia al sostituto. Il piano B di Koopmeiners è Gabri Veiga del Celta Vigo

Con l'addio di Zielinski è caccia al sostituto. Il piano B di Koopmeiners è Gabri Veiga del Celta Vigo, la clausola è di 40 milioni di euro, c’è la concorrenza di club come Arsenal e Chelsea. Il Napoli ha presentato una prima proposta di 30 milioni di euro ma non è sufficiente per convincere il Celta Vigo che pretende il pagamento della clausola rescissoria. Ma c’è la volontà del calciatore di trasferirsi in azzurro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.