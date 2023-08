Cdm - Gabri Veiga entro 48 ore: il Napoli formalizza la nuova offerta, i dettagli

La permanenza di Zielinski non esclude l’arrivo di Gabri Veiga ed il Napoli sta lavorando alla formalizzazione dell’offerta di 36 milioni di euro

La permanenza di Zielinski non esclude l’arrivo di Gabri Veiga ed il Napoli sta lavorando alla formalizzazione dell’offerta di 36 milioni di euro, ribadisce quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno. Nell’arco di un paio di giorni l’affare dovrebbe andare in porto - si legge - l’accordo con il centrocampista spagnolo classe 2002 è blindato da varie settimane per un quinquennale a circa 2 milioni a stagione. Poi con gli spagnoli, successivamente, potrebbe svilupparsi un discorso per Diego Demme che al momento non ha offerte.