CdM - Gaetano alla Cremonese, Tutino alla Salernitana e novità su Palmiero: ultime sulle cessioni

La priorità del Napoli è sfoltire l’organico, missione complessa e tutta ancora da realizzare. Se Willian Josè dovesse andare al Tottenham, per Llorente può farsi avanti la Real Sociedad, il Benevento potrebbe fare un altro tentativo a fine mercato. Gaetano è già a Cremona, s’attende solo l’annuncio ufficiale del prestito secco alla Cremonese, Tutino è vicino al trasferimento alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Non sarà incluso per il momento Palmiero nell’operazione, Gattuso vuole tenerlo fino a quando non arriverà un nuovo rinforzo a centrocampo. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.