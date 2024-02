Cdm - Gaetano apre al Granada: pressing degli spagnoli, il Napoli decide

GIOVANILI UFFICIALE - PRIMAVERA, L'AZZURRINO ROSSI SI TRASFERISCE IN SPAGNA: GIOCHERÀ NELLA 4ª SERIE Finisce dopo diciotto mesi ed undici gol la parentesi di Leonardo Rossi (19) con la Primavera del Napoli. Finisce dopo diciotto mesi ed undici gol la parentesi di Leonardo Rossi (19) con la Primavera del Napoli. LE ALTRE DI A HELLAS SCATENATO: FATTA PER IL QUINTO ACQUISTO, ARRIVA DALL'AMERICA Cinque rinforzi ormai fatti per l’Hellas Verona nell’ultimo giorno di calciomercato. Dopo Centonze, Silva, Swiderski e Mitrovic il direttore sportivo Sean Sogliano sta chiudendo anche Mitja Ilenic, terzino destro sloveno... Cinque rinforzi ormai fatti per l’Hellas Verona nell’ultimo giorno di calciomercato. Dopo Centonze, Silva, Swiderski e Mitrovic il direttore sportivo Sean Sogliano sta chiudendo anche Mitja Ilenic, terzino destro sloveno...