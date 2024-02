Cdm - Gaetano apre al Granata: pressing degli spagnoli, il Napoli decide

Valutazioni in corso per il futuro di Gianluca Gaetano. Il Napoli vorrebbe tenerlo ma c'è il pressing di Cagliari e Granada

TuttoNapoli.net

Secondo il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, i contatti sono frequenti e Gaetano sarebbe disponibile a partire per la Spagna, dove ritroverebbe Callejon. Valutazioni in corso col mercato che chiude alle ore 20.