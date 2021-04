CdM - Gattuso e ADL non parlano di rinnovo da metà gennaio

Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso non si soffermano sul futuro perché è nel presente che c'è un ritorno in Champions League tutto da conquistare. "Per il futuro poi si vedrà - scrive il Corriere del Mezzogiorno - se ci saranno i margini per parlarne dopo aver raggiunto il traguardo. Lo scenario dell’addio sembra scontato, non si parla di rinnovo da metà gennaio ma, se il Napoli dovesse conquistare l’Europa ci sarà almeno la suggestione che qualcosa si possa ricomporre.