Cdm - Giuntoli-Juve? ADL trattiene i due responsabili scouting ed ha già il sostituto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuntoli è uno degli obiettivi della Juventus che ha bisogno di ricostruire il proprio progetto sportivo ma ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli. In più - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - in casa bianconera ci sono ancora altri dubbi tra presente e futuro, anche sulla permanenza di Allegri. Se Giuntoli dovesse andare via: "Un possibile sostituto potrebbe essere Pietro Accardi, con la permanenza di Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, anime storiche dello scouting internazionale del Napoli".