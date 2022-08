Cdm - Giuntoli si cautela con Navas se salta Kepa: contatti avviati col Psg

La trattativa per Kepa del Chelsea è in fase avanzata, si procede per consegnare a Spalletti l’ex Athletic Bilbao

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone La trattativa per Kepa del Chelsea è in fase avanzata, si procede per consegnare a Spalletti l’ex Athletic Bilbao. L’operazione è economicamente complessa, sia per i bonus che riguardo all’accordo relativo alla partecipazione all’ingaggio del Chelsea pronto a pagare il 70% dello stipendio. Filtra fiducia, c’è anche la forte volontà del giocatore di rilanciarsi a Napoli ma Giuntoli si cautela coltivando anche la pista Keylor Navas attraverso contatti frequenti con il Psg. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.